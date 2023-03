La sconfitta casalinga costa il terzo posto al San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo perde 3 a 2 la sfida casalinga col Taloro Gavoi, interrompendo una serie positiva casalinga di 12 partite. Partita giocata continui capovolgimenti di fronte, giocata dai viola con i soliti problemi di infermeria, e probabilmente un po’ di stanchezza mentale e delusione dovuta allo sfumare della possibilità dei playoff. I viola hanno prodotto numerose azioni da rete non riuscendo a concretizzarle, mentre il Taloro Gavoi, pur avendo avuto meno occasioni da rete, ha saputo concretizzarle.

Le reti tutte nel secondo tempo. Al 6′ passa in vantaggio il Taloro Gavoi con un bel tiro da fuori area di Mele. Al 10′ arriva il pareggio con Ruzzittu, di testa, su punizione di Molino. Al 22′ Il Taloro torna in vantaggio con Pusceddu, che con un bellissimo tiro a incrociare da fuori area colpisce il montante e trova la rete dell’1 a 2. Al 14′ è Sanna, tutto solo in area, a trovare la rete che porta il Taloro sull’1 a 3. Accorcia le distanze ancora Ruzzittu, ancora di testa, su calcio di punizione di Molino, come in occasione della prima rete viola.

“Non siamo in uno dei nostri momenti migliori per tante ragioni – il commento a caldo di Simone Marini -. Nonostante questo, abbiamo giocato una partita a viso aperto, creando numerose occasioni contro il Taloro, che è una buona squadra, ma è alla nostra portata. Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni, abbiamo avuto un po’ di sfortuna e siamo stati puniti su qualche nostro errore. Però i ragazzi hanno veramente dato il cuore per cercare di riprendere questa partita. Al di là dell’importanza che avesse a livello di classifica, i ragazzi hanno dato tutto. Ovviamente la sconfitta non è dovuta questo, ma purtroppo anche oggi abbiamo subito un gol molto dubbio, cosa che ci capita molto spesso quando c’è un certo assistente. Noi abbiamo creato moltissimo nel primo tempo e abbiamo cercato di di raddrizzarla, però è andata così e non faremo nessun dramma. I ragazzi stanno facendo ben oltre quelle che erano le aspettative. Credo che tutti dobbiamo ringraziare questo gruppo, perché sono stati una rivelazione assoluta“.

Chiuso il discorso playoff, l’obiettivo adesso è chiudere al terzo posto: “Faremo tutto il possibile per cercare di arrivare più in alto possibile e riprenderci il terzo posto, se sarà possibile anche a fronte delle difficoltà che ci sono – afferma Marini -. Al di là di quello che succederà l’anno prossimo, l’obiettivo è cercare di finire il campionato al meglio possibile per concludere tutto il lavoro fatto quest’anno. Abbiamo fatto un grande campionato, difficile da ipotizzare negli anni passati, e abbiamo dato prestigio sia al Porto Rotondo, che al San Teodoro, che era finito malamente in Prima categoria, in un campionato che era partito con l’obiettivo della salvezza. Abbiamo avuto la possibilità di giocarcela alla pari con realtà importanti, con una serie interminabile di vittorie in casa, e al di là di tutti i record che abbiamo stabilito quest’anno, vogliamo chiudere al meglio questa bellissima stagione. Domenica saremo ad Arbus, contro una squadra in piena lotta per la salvezza e assetata di punti, e andremo per giocarcela il meglio possibile, come sempre”.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana, Frisciata, Delogu, Malesa, Muzzu, Spano Sim., Casula, Pala, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Melis, Spano Sam., Fideli, Bassu, Cianfrocca, Murgia, Marongiu, Mourot, Guddelmoni. Allenatore: Marini.

TALORO GAVOI: Fadda M., Lapia, Porcu, Secchi, Sau, Castro, Pusceddu, Fois, Fadda A., Mele. In panchina: Mozzo, sanna p., Sanna G., Luppu, Delussu, Zucchelli, Trogu, Dettori, Pittalis. Allenatore: Mario Fadda.

RETI: 6’2t Mele (T), 10′ Ruzzittu (S),

AMMONIZIONI: Muzzu (S), Malesa (S), Molino (S), Castro (T).

ESPULSIONI: nessuna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui