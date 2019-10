Partita a reti inviolate sotto un diluvio.

L’Olbia aveva preparato la partita nei minimi dettagli per superare il Gozzano in classifica e tornare in una parte della classifica più adeguata, ma non aveva fatto i conti col diluvio che a Gozzano ha guastato i piani. Nel campo di riso del Gozzano l’impresa è riuscita a metà, i bianchi portano a casa un punto che serve per sollevare il morale.

L’Olbia ha avuto numerose occasioni per passare in vantaggio. Dalla palla vagante transitata nei pressi di Ogunseye al 3′, alla più clamorosa, capitata a Vallocchia all’86’. Stop perfetto in area sul lancio lungo di Gozzi e tiro di destro che Crespi riesce a deviare in corner. In mezzo, al 36′ il bolide di Muroni respinto dal portiere, al 42′ La Rosa non riesce a colpire il morbidissimo cross di Pitzalis e al 52′ Ogunseye gira il pallone di poco a lato da distanza ravvicinata.

Crosta, schierato per la prima volta titolare, ha avuto dello straordinario da svolgere, facendosi trovare pronto a neutralizzare le occasioni del Gozzano, comunque numericamente inferiori rispetto a quelle prodotte dall’Olbia.

L’Olbia, guidata oggi da mister Raineri per effetto della squalifica comminata a mister Filippi, torna in Sardegna con un punto conquistato nella prima partita stagionale senza subire gol. Mercoledì, al Nespoli, contro l’Albinoleffe i bianchi avranno un’altra occasione per riprendere la marcia.

“Penso che quella di oggi sia una partita che non può fare testo per il campionato – afferma mister Raineri -. Era difficilissimo fare due passaggi di fila. L’Olbia ha avuto tante occasioni, probabilmente anche le più nitide della gara, ma in questo campo era impossibile provare a giocare a calcio ed entrambe le squadre sono state ovviamente penalizzate. Questa gara ci ha permesso di tirare fuori altre caratteristiche rispetto a quelle solite, abbiamo combattuto adattandoci bene al campo. Portiamo via un punto anche se sarebbero potuti essere tre. Da stasera iniziamo a pensare al prossimo impegno. Mercoledì contro l’Albinoleffe dobbiamo fare una grande partita“.

TABELLINO

Gozzano-Olbia 0-0 | 10ª giornata

GOZZANO: Crespi, Ugge, Guitto, Emiliano, Rolle (58’ Bukva), Fedato, Palazzolo (71’ Secondo), Gemelli, Rizzo, Tommaselli, Zucchetti. A disposizione: Fiory, Tumminelli, Tordini, Silvestroni, Bruzzanitti, Vono, Di Giovanni, Spina, Fasolo, Barnofsky. All.: David Sassarini

OLBIA: Crosta, Pisano, Gozzi, La Rosa, Pitzalis, Lella (80’ Verde), Muroni, Biancu, Vallocchia, Ogunseye, Doratiotto (73’ Pennington). A disposizione: Van der Want, Barone, Mastino, Zugaro, Dalla Bernardina, Miceli, Demarcus, Parigi. All.: Luca Raineri

ARBITRO: Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Assistenti: Giuseppe Trischitta (Messina) e Santino Spina (Palermo)

AMMONITI: 64’ Ugge (G), 68’ Lella

NOTE: Giornata piovosa, campo di gioco ai limiti della praticabilità

