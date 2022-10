Ognissanti in musica: Malika Ayane e Nomadi sul palco a San Teodoro

Calendario ricco di eventi a San Teodoro.

E’ un calendario ricco di eventi quello di San Teodoro per il ponte di Ognissanti, già cominciato il 27 ottobre scorso con “La fiera di Lu Suiddatu”, che lega Halloween con le tradizioni galluresi legate al giorni dei morti.

Nei 4 giorni di di divertimento per tutte le età il Comune ci saranno anche due concerti con alcuni importanti artisti musicali italiani. Il ponte di Ognissanti, che cade durante i giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono e la ricorrenza dei 250 anni della parrocchia, sarà più lungo grazie ai concerti dei Nomadi e di Malika Ayane. Il primo è previsto il 4 novembre, mentre il secondo per il 5. I festeggiamenti dureranno, infatti fino al 9 novembre, con la processione e la messa solenne con il pranzo in piazza.

