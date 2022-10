Accade a San Teodoro.

Un misterioso uomo vestito di Babbo Natale è stato immortalato mentre si faceva il bagno al mare. E’ successo nel pomeriggio, in una spiaggia di Cala Brandinchi ancora affollata ad Halloween, a San Teodoro

Diverse famiglie in questi giorni si stanno godendo i loro ultimi giorni di tregua estiva in spiaggia a prendere la tintarella e farsi qualche nuotata. Tra i bagnanti c’era anche qualcuno con il costume di Babbo Natale, fotografato da una bagnante e postata sui social. La foto ha scatenato la curiosità del web, ma ancora non si sa chi è l’autore della divertente trovata, sicuramente per ironizzare sulle temperature ancora alte alle porte dell’inverno.

