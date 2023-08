Presentato il calendario di C, l’Olbia parte in casa il 3 settembre

La nuova stagione di Serie C è alle porte: oggi è stato presentato il nuovo calendario e l’Olbia esordirà il 3 settembre in casa col Cesena. Il 10 settembre la prima trasferta contro la Vis Pesaro e la settimana successiva si entra nel vivo col primo derby. Olbia-Torres è infatti il 17 settembre, alla terza giornata, mentre la sfida al Vanni Sanna coi cugini sarà il 21 gennaio 2024.

Il 29 ottobre l’Olbia ospiterà la Juventus Next Gen e la sfida in trasferta con la seconda squadra dei bianconeri è in programma il 6 marzo. Il campionato dell’Olbia si chiuderà in casa: l’ultima partita della stagione regolare sarà il 28 aprile 2024 con la Spal.

Ecco il calendario completo della stagione 2023/2023

