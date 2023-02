Al Nespoli blindato l’Olbia batte 3-1 la Torres

L’Olbia batte 3-1 la Torres al Nespoli blindato e porta a casa di nuovo i tre punti nel derby. In quattro mesi è la terza sfida tra le due regine del Nord Sardegna e l’Olbia ha portato a casa due vittorie e un pareggio. Il 5 ottobre i bianchi si erano aggiudicati per 2-1 il primo derby della stagione, in Coppa Italia. I rossoblù erano passati in vantaggio con Scappini e l’Olbia aveva rimontato prima con Sueva e poi con Zanchetta. Poco dopo, il 23 ottobre, le due squadre si erano affrontate a Sassari per l’andata del girone B di Serie C. A pochi minuti dal termine Scappini aveva portato in vantaggio la Torres ma in pieno recupero Ragatzu aveva segnato al rete del pareggio.

Troppe le tensioni e i Daspo arrivati dopo quelle due gare, tanto che oggi si è giocato in un Nespoli blindato e presidiato da tutte le forze dell’ordine. Come nelle due partite precedenti è stata la Torres a portarsi in vantaggio, la rete è arrivata nei primi minuti con Gianola. Se nell’Olbia c’è tanto Cagliari, il punto di forza è proprio l’ex rossoblù Daniele Ragatzu ed è lui che ha trovato il pareggio di testa su azione partita dall’altro “casteddaio” Dessena. passano pochi minuti è Nanni porta in vantaggio l’Olbia che va negli spogliatoi sul 2-1.

La Torres, falcidiata dalle assenze, ci prova ma non riesce a trovare il pareggio. All’85esimo Daniele Ragatzu dribbla il portiere e segna il 3-1, la sua tredicesima rete in questa stagione. È lui l’eroe del derby per i tifosi dell’Olbia e l’incubo di quelli della Torres.