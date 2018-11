Domani la 22^ edizione di Judo in Action

Al Pala Deiana lo spettacolo di Judo in Action.

Tutto pronto al Pala Deiana per la 22^edizione di Judo in Action, la più longeva manifestazione di questa affascinante arte marziale nell’isola, organizzata dalla Kan Judo Olbia che andrà in scena domani. Il programma dell’evento è stato illustrato ieri pomeriggio dallo storico Maestro della palestra cittadina Angelo Calvisi alla presenza dell‘Assessore allo Sport Silvana Pinducciu (nella foto un momento della presentazione). “Saranno presenti tutte le categorie agonistiche: esordienti, cadetti, junior e senior” ha esordito Angelo Calvisi. Per proseguire: “Hanno confermato la loro partecipazione 30 squadre. Avremo ospiti le migliori realtà judoistiche della nostra regione assieme alla Marassi Genova e a quattro importanti club della Corsica: due di Ajaccio e uno rispettivamente di Bastelicaccia e di Portovecchio“. Un parterre di prestigio per un evento che è ormai una pietra miliare nel panorama sportivo sardo.

“Quest’anno abbiamo pensato di creare una coreografia particolare che consenta al pubblico, da sempre molto numeroso, di godersi lo spettacolo appieno”. Gli incontri inizieranno alle 9.30 per terminare verso le 14 quando verranno effettuate le premiazioni. “La nostra squadra sarà composta da 10 atleti. Speriamo di riuscire a conquistare almeno un gradino del podio”. Durante l’intervallo dei combattimenti mattutino si svolgerà il Memorial Francesco Contu riservato ai giovanissimi. Calvisi ha sottolineato il notevole impegno dei suoi preziosi collaboratori Gavino Carta, Salvatore Calvisi e Salvatore Degortes aggiungendo: “Un grazie speciale ai genitori che mettono il loro tempo a disposizione con passione. Senza di loro il nostro compito risulterebbe improbo”.

Silvana Pinducciu ha voluto mettere in rilievo il valore di Angelo Calvisi: “Mette il cuore in tutte le cose che fa. Questo si nota chiaramente e gli fa onore. E’ un maestro di vita. Come Amministrazione siamo felici di poter dare il nostro piccolo contributo alla riuscita di Judo in Action”. Concludendo: “Tutte le discipline sportive dovrebbero avere una figura come Angelo“. Saranno più di 300 i protagonisti sul tatami del palazzetto. Tra quindici giorni secondo appuntamento targato Kan Judo Olbia: il Baby Ippon.

