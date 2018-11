Funerale rinviato.

E’ stato rinviato a data da destinarsi il funerale che era previsto per domani di Maria Antonia Sanna, la donna trovata morta in casa in via Isonzo a Olbia. La voce del suo funerale, con grande commozione, si era diffusa nel pomeriggio in tutta la città. Ma la Procura di Sassari non ha rilasciato il nulla osta per procedere con il rito religioso. Quindi il funerale è da rinviare. Non sarà domani alle 11.30, presso la chiesa di San Paolo.

