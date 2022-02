Eccellenza, il Porto Rotondo batte l’Idolo e stacca la zona playout

Prima rete in eccellenza del baby Seddaiu.

Grande vittoria da il Porto Rotondo questo pomeriggio a Olbia, con un netto 4 a 1 all’Idolo, portandosi a una distanza di 6 punti dallo stesso avversario e soprattutto dalla zona playout.

Una partita che il Porto Rotondo ha tenuto in pugno fin dai primi minuti, senza consentire all’avversario di proporsi in avanti. A sbloccare il risultato è Ruzzittu, bravo a finalizzare di testa una bella triangolazione sulla sinistra tra Mulas e Bruno, culminata col cross del centrocampista. Al 39′ il portiere respinge il tiro di Ruzzittu su assist di Mulas, il più veloce di tutti è il giovanissimo Antonio Giuseppe Seddaiu, classe 2004, al ritorno in campo da titolare dopo un fastidioso infortunio, che realizza la sua prima rete in Eccellenza.

Il secondo tempo del Porto Rotondo è iniziato con lo stesso piglio del primo. Il 3 a 0 arriva all’8′. Saggia imposta l’azione al centro e serve Seddaiu a destra, il cross di quest’ultimo è un assist perfetto per Ruzzittu, che batte ancora il portiere Loi. Al 18′ Ruzzittu batte una punizione dalla sinistra direttamente in porta, sulla respinta di Loi, Mulas infila il pallone in rete per il 4 a 0. Al 34′ del secondo tempo arriva la rete della bandiera per l’Idolo, che riparte in contropiede con un lungo lancio del portiere preda di Bonicelli, che non sbaglia.

Una vittoria voluta e meritata, che testimonia l’ottimo stato di salute del Porto Rotondo e consente alla squadra olbiese di agganciare l’ Arbus, prossimo avversario dei Biancazzurri domenica prossima a Olbia.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Seddaiu, Bruno, Mulas, Pala, Ruzzittu. In Panchina: Deiana, Le Rose, Pinna, Piemonte, Murgia, Vitiello, Delogu, Luciano, Mourot. Allenatore: Marini.

IDOLO: Loi, Usai, Orrù, Staffa, Kamana, Usai, Stochino, Piroddi, Nieddu, Bonicelli, Lotto. In panchina: Marongiu, Lilliu, Cabiddu, Usai, Jammeh, Cocco, Saint Servais, Usai, Traore. Allenatore: Masia

RETI: 4′ Ruzzittu (P), 39′ Seddaiu (P), 8’2t Ruzzittu, 18’2t Mulas

AMMONIZIONI: Seddaiu (P), Bruno (P), Lotto (I), Cocco (I).

ESPULSIONI: nessuna.