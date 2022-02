Grande soddisfazione tra i biancazzurri.

Il Porto Rotondo batte 4 a 1 l’Idolo e stacca di sei punti la zona playout. Visibilmente soddisfatto della prestazione della squadra mister Simone Marini: “Bene aver messo sei punti tra noi e la zona playout, ci serve un po’ di fieno in cascina, anche perchè abbiamo una seconda parte del girone di ritorno contro tante corazzate, e affrontarle con qualche punto in più ci dà più fiducia e più tranquillità”. Domenica prossima a Olbia c’è l’Arbus, che ha lo stesso numero di punti in classifica dei biancazzurri, 28: “E’ una squadra “scorbutica”, dobbiamo restare concentrati, non possiamo permetterci di rilassarci perchè ci sono ancora tanti punti in palio e quindi si fa presto a ritornare in difficoltà. Non abbiamo mollato, abbiamo superato momenti durissimi, ma sappiamo che possono sempre ritornare. Quindi continuiamo a lavorare così, crediamo nel lavoro che stiamo facendo in settimana, se possibile dobbiamo metterci anche maggiore intensità, ma i segnali che danno i ragazzi sono buoni. Oggi ad esempio si sono arrabbiati molto per il gol subito sul 4 a 0, e quello è un segnale che siamo sul pezzo, i ragazzi ci tenevano a non subire gol e quindi lo spirito è quello giusto, e fa piacere. Chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto, oggi Seddaiu, un 2004, ha segnato, ma anche gli altri che non stanno giocando si allenano bene. Avere soluzioni in più è una fortuna, dobbiamo continuare su questo trend con impegno, con umiltà, con i piedi per terra. Ci servono ancora tanti punti per salvarci, dobbiamo farli“.

“Una grandissima giornata, sono contentissimo” – afferma il giovane duttile centrocampista Antonio Giuseppe Seddaiu, che ha ritrovato il posto da titolare come esterno di centrocampo a destra del 4-4-2 di Marini dopo un fastidioso infortunio, e soprattutto ha segnato il suo primo gol in Eccellenza dall’esordio nel 2020. “Non so neanche spiegare l’emozione del primo gol in Eccellenza. E’ stato bello, molto bello. Il primo gol coi grandi, dopo tanto tempo che ho esordito – stagione 2020-2021 -. Ci sono andato vicino tante volte, ma non arrivava, questa volta finalmente è arrivato, e in un momento in cui la partita era ancora sull’1 a 0, nel primo tempo, quindi ancora virtualmente aperta, e credo che abbia dato più fiducia e slancio alla squadra, anche se non avevamo ancora corso nessun pericolo. E nonostante il due a zero, infatti, abbiamo continuato a giocare come se fossimo ancora 0 a 0. Questi scontri diretti possono cambiare in un attimo per via di un episodio, siamo stati molto attenti. Poi sono arrivati gli altri due gol, ma abbiamo continuato a essere umili e bravi nel mantenere l’atteggiamento giusto”. Il Porto Rotondo ha avuto la forza di recuperare le posizioni perse nella prima parte del campionato. “Non so neanche io perchè avessimo così pochi punti nel girone di andata. A un certo punto abbiamo capito che non avevamo il giusto approccio alla partita e l’atteggiamento e la cattiveria necessari, ma che avevamo le capacità per venirne fuori. Cambiando atteggiamento sono arrivati i risultati, ma sappiamo che dobbiamo continuare a migliorarci. La strada è ancora lunga, dobbiamo continuare con la stessa umiltà, con impegno e costanza, tutti insieme, come gruppo, fino alla fine del campionato. Dedico il primo gol in Eccellenza a tutta la mia famiglia e a mio nonno Giuseppe, che non c’è più”.