L’Olbia torna da Imola con tre punti

Trasferta vincente dell’Olbia a Imola: finalmente tornano i tre punti. Un lampo di Contini a metà del secondo tempo vale per l’Olbia tre meritati punti sul campo dell’Imolese e il ritorno alla vittoria che mancava, in campionato, dalla prima giornata. La giocata dell’attaccante classe 2001 illumina un pomeriggio che ha confermato i progressi dei bianchi. Come gruppo, come gioco, come capacità di gestire i momenti della partita. Anche quelli più complicati e potenzialmente mortiferi come, per esempio, l’espulsione comminata a Sueva al 52′ di gioco. L’Olbia è stata più forte di tutto. La rete vittoria è arrivata al 65esimo quando Contini ha attaccato sul lancio di Travaglini, si è sistemato, ha saltato Serpi e da posizione defilata ha trovato l’angolo alla sinistra di Rossi.

TABELLINO

Imolese-Olbia 0-1 | 12esima giornata

IMOLESE: Rossi, Eguelfi (70’ Attis), Zagnoni, Serpe, Cerretti (82′ Scremin), Bensaja (82’ Faggi), Castellano (59’ Zanon), Annan (59’ Pagliuca), Agyemang, Stijepovic, Fonseca. A disp.: Adorni, Nannetti, Molla, Fort, De Vito, Rocchi, Manfredonia, Milani, Diaby. All.: Mauro Antonioli

OLBIA: Gelmi, Brignani, Fabbri (78’ Gabrieli), Emerson, Sueva, Minala, Incerti, Travaglini, Biancu (89’ La Rosa), Ragatzu (89’ König), Contini (89’ Babbi). A disp.: Van der Want, Renault, Finocchi, Occhioni, Sanna, Boganini. All.: Roberto Occhiuzzi

ARBITRO: Lorenzo Maccarini (Arezzo). Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Salvatore Nicosia (Saronno). Quarto ufficiale: Matteo Campagni (Firenze)

MARCATORE: 65’ Contini

AMMONITI: 30’ Minala, 34′ Annan (I) e Sueva, 47′ Brignani, 50’ Castellano, 73’ Incerti, 74’ Stijepovic, 79’ Serpe

ESPULSO: Sueva al 52’ per doppio giallo

NOTE: Recupero: 6’ st

