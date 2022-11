Lo stadio Zichina visto dall’alto, uno scenario fantastico a La Maddalena

Una vista dall’alto dello stadio Zichina a La Maddalena

Lo stadio Zichina dell’Ilva visto dall’alto mostra in quale contesto mozzafiato si trovi a La Maddalena. Guardare le cose da una giusta distanza aiuta a comprenderle meglio. Se poi quello sguardo arriva da un drone (con l’immagine di Mauro Coppadoro), allora è possibile ammirare scenari fantastici. Il campo dell’Ilvamaddalena, intitolato pochi mesi fa a Salvatore Zichina, è vicino al mare ma solo da lì sopra si può ammirare la posizione unica.

Il campo sterrato dove i militari americani giocavano a baseball è stato trasformato in un vero impianto sportivo, che adesso è la nuova casa dell’Ilvamaddalena e ospita le partite di serie D. Si trova alle spalle della frazione di Moneta, non lontano dal ponte per Caprera, ma soprattutto la sua posizione è all’inizio dell’Isuleddu. Giardinelli è una piccola penisola caratterizzata dalla macchia mediterranea e dal colore di quel tratto di mare, che ha nella Capocchia d’u purpu il suo scorcio più famoso. Nell’immagine ripresa con il drone si vede sullo sfondo la parte settentrionale di Caprera con Cala Napoetana e Punta Galera. Sono pochi gli impianti sportivi in cui si possa godere di un contesto simile.

Un’altra immagine del Zichina, con la vista su Caprera

