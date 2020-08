FBC Calangianus e Juve Luras, la pace tra le due squadre è ufficiale

La Luve Luras rinuncia alla totalità dei premi spettanti.

È arrivato il lieto fine nella disputa tra Fbc Calangianus e Juve Luras per i “premi di preparazione“. Ad annunciarlo, le stesse società con un comunicato congiunto diramato dall’Fbc Calangianus. “Le Società ASD Polisportiva Juve Luras e ASD Fbc Calangianus 1905 dichiarano di aver raggiunto un accordo amichevole riguardante i premi di preparazione – annunciano le due squadre nel comunicato -. L’ Asd Fbc Calangianus 1905, ringrazia la Società Asd Polisportiva Juve Luras per la rinuncia alla totalità dei premi di preparazione ad essa assegnati dalla Commissione Premi della FIGC“.

È stata una fase molto delicata, che avrebbe potuto compromettere l’iscrizione del Calangianus all’imminente nuovo campionato. “La sensibilità della Juve Luras ha permesso all‘Fbc Calangianus di proseguire nel proprio percorso di crescita a tutti i livelli, sia per le categorie maggiori ma soprattutto per il settore giovanile“, prosegue il comunicato, che apre a una nuova fase di collaborazione: “Entrambe le società continueranno ad adoperarsi per il bene dei loro piccoli atleti“.

