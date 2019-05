Campionati Europei a Olbia?

Si tratta di indiscrezioni, ma se così sarà, Olbia diventerà nuovamente il teatro del grande sport. Nel giugno 2020 Olbia potrebbe essere scelta come sede dei Campionati Europei di Judo. Un importante ritorno d’immagine per la Sardegna e per la città.

Olbia era già stata scelta come sede per i Campionati mondiali di judo veterans e kata al Geopalace dal 30 settembre al 7 ottobre 2017. Il mondiale era sbarcato in Sardegna dopo essere stato ospitato, dal 2006 in poi, a Tours, San Paolo del Brasile, Bruxelles, Sindelfingen, Budapest, Francoforte, Miami, Abu Dhabi, Malaga, Amsterdam e Fort Lauderdale.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che andranno certamente verificate. Nei prossimi mesi se ne saprà di più. Mentre quest’anno i Campionati Europei di judo avranno luogo in corrispondenza degli European Games, che vivranno a Minsk la loro seconda edizione dal 21 al 30 giugno.

Il torneo di quest’anno, oltre che per l’assegnazione delle medaglie continentali, sarà anche valido per accumulare punti nel ranking mondiale in vista delle qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020. I Campionati europei di judo sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla European Judo Union.

