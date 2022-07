Datome resta nell’Olimpia Milano, rinnovo per il giocatore di Olbia

Il giocatore di Olbia resta nella squadra.

Il capitano della Nazionale azzurra di basket, Gigi Datome, rinnova il contratto con l’Olimpia Milano. L’accordo per il rinnovo è stato raggiunto. Il campione di Olbia ha dichiarato di voler continuare la sua esperienza nella squadra.

L’olbiese ha spiegato i motivi che l’hanno portato a voler proseguire con la Pallacanestro Olimpia. “Voglio aiutare la squadra a raggiungere degli obiettivi così importanti – scrive Datome su Instagram – Grazie alla proprietà, alla società e al coach per la fiducia mostratami. Sento la responsabilità di alzare l’asticella ogni giorno, come in ogni grande club che si rispetti”.

Per Datome, che compierà 35 anni a novembre, questa sarà la 20 esima stagione da professionista. Soddisfatto dell’accordo anche il manager Christos Stavropoulos, che considera Datome come un giocatore chiave per la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno.