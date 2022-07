La bimba ha una malattia rara.

“Kaia è forte e i suoi genitori anche di più, i medici stanno facendo il loro lavoro ma purtroppo la sanità americana non perdona e le fatture iniziano ad arrivare”. E’ l’appello della zia della neonata che da Olbia ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le costose cure.

La bimba è nata il 30 giugno a Denver, in Colorado, dopo una lunga e difficile gravidanza, con una malattia rara, scoperta a 17 settimane di gravidanza della madre, che porta con sé dei rischi per la vita della piccola. “L’onfalocele – spiega Gaia – è un raro difetto congenito della parete addominale. Il tasso di sopravvivenza è tra il 90 e il 70 per cento”.

La raccolta su GoFundMe è stata lanciata dalla zia per aiutare i suoi genitori che, oltre all’angoscia per la salute di Kaia, devono affrontare anche notevoli spese mediche, poiché la sanità negli Stati Uniti è privata e molto costosa. Zia Gaia racconta dettagliatamente la gravidanza della sorella che, col passare delle settimane, ha visto migliorare la situazione della bambina: “la nostra piccola è un caso rarissimo isolato di onfalocele”.

“Dopo la nascita – scrive – ha già subito un intervento andato meglio delle aspettative, i medici sono super positivi”. La realtà dei fatti però – aggiunge – è che anche se Kaia potrà avere una vita sana e normale, la luce infondo al tunnel è un enorme treno pieno zeppo di fatture di debiti sanitari che finirà per travolgere nuovamente la mia famiglia“.

La raccolta fondi, grazie al buon cuore di Olbia, ha raggiunto nel giro di due giorni 3mila euro. La bambina ora sta meglio grazie agli interventi e le visite che i genitori hanno dovuto affrontare per ridurre i sintomi della malattia. Tuttavia, i genitori hanno sulle spalle un grosso debito sanitario.