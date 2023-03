Giorgio Mela della Porto Cervo Racing al volante di una Ferrari

Il pilota della scuderia Porto Cervo Racing Giorgio Mela sarà allo start della 61ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada al volante di una Ferrari 458 Italia Gt. Nel fine settimana il pilota Giorgio Mela sarà al via della 61ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada. Valida come prima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Tivm centro nord e sud, al volante di una splendida Ferrari 458 Italia Gt.

Dopo la trasferta in Svezia alla Stig Blomqvist Ice Driving per carpire tutti i segreti della guida su ghiaccio al volante dell’Audi S1 Evoluzione 2. Il pilota Giorgio Mela è pronto per la stagione agonistica 2023. Nel week end, Giorgio Mela sarà al via della 61ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada valida come prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord e sud, alla guida di una Ferrari 458 Italia Gt (del Team di Luca Gaetani).

Per il portacolori della scuderia Porto Cervo Racing sarà un esordio al volante della vettura della Casa di Maranello. “Sono stato invogliato a provare questa vettura nella gara di casa dai miei amici piloti che correranno la Cronoscalata Alghero-Scala Piccada – ha commentato il pilota Giorgio Mela -. In particolar modo l’amico, nonché Campione Italiano in carica Gran Turismo nel Cicm e plurititolato ferrarista Lucio Peruggini, mi ha convinto a fare questa esperienza”.

