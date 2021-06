I giovani fantini sardi Virgilio e Cirocca sul podio al Longchamp di Parigi

Continuano i successi della colonia Sarda di Cantilly.

Continua l’avventura dei giovani fantini sardi alla scuola per fantini di Chantilly. Ieri, in uno dei più prestigiosi ippodromi del mondo, il Longchamp di Parigi, al “Prix de l’Association des Jockeys“, il 19enne di Cossoine Davide Virgilio è arrivato secondo per pochi centimetri in sella a Smoking Bianco, mentre il diciassettenne di Santa Teresa Gallura Davide Cirocca è arrivato terzo in sella a El Giba.

“Ho debuttato a Chantilly e sono arrivato ottavo, poi ho corso al Paris Saint Cloud e sono arrivato secondo, e ieri a Paris Longchamp sono arrivvato di nuovo secondo”, afferma Davide Virgilio. Anche lui, come gli altri allievi fantini, si divide tra scuola e lavoro. “Sto insieme agli altri allievi sardi alla scuola dei fantini Afasec tra Gouvieux e Chantilly e lavoro nella scuderia di Alessandro Botti a Chantilly“. Sulla gara Virgilio non ha dubbi :”È stata una bella gara. Poi a Longchamp è un’emozione montarci, perché è uno degli ippodromi più prestigiosi al mondo, dove si fa la prestigiosa corsa dell’Arc de Triomphe. Avessi vinto sarei stato più soddisfatto, ma anche secondo di pochissimo mi va più che bene”.

Soddisfatto anche il giovane Davide Cirocca, terzo classificato: “Sono molto soddisfatto del risultato perchè la mia cavalla era debuttante, non mi aspettavo molto da lei”.

