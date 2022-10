Il vincitore dell’Italian Grand Prix di Olbia.

Thani Al-Qemzi è il vincitore dell’Italian Grand Prix of Regione Sardegna dell’Uim F1H2O World Championship di Olbia. Il pilota del team Abu Dhabi ha dominato la gara dall’inizio alla fine conquistando così la sua seconda vittoria della stagione e ottenendo così 20 punti preziosi che preannunciano un eccitante finale di stagione a Sharjah in dicembre.

Il campione del mondo in carica lo svedese Jonas Andersson è salito sul secondo gradino del podio mentre il compagno di team di Al Qemzi, l’americano Shaun Torrente classificandosi al terzo posto ha conquistato il 29esimo podio della sua carriera guadagnando 12 preziosi punti per la sua scalata verso il suo terzo titolo mondiale.

Un trionfante Al Qemzi ha dichiarato : “Sono felicissimo di aver vinto questa gara. Ho fatto una buona partenza ed il circuito mi ha aiutato perchè essendo breve ho potuto mantenere la prima posizione dall’inizio alla fine. Adesso mi devo focalizzare sulle ultime due gare di Sharjah e sperare di ottenere ulteriori punti“.

Due giovanissimi piloti si sono distinti classificandosi immediatamete dopo I primi tre: Alec Weckstrom, 24 anni del team Gillman Racing ha terminato la gara al quarto posto mentre l’olandese Ferdinand Zandbergen, 27 anni, di Sharjah Team, vincitore del recente Fim Grand Prix of Italy a San Nazzaro si è classificato quinto.

Solo nove delle 15 barche hanno terminato la gara: il francese Philippe Chiappe di China Ctic Team in sesta posizione, la norvegese Marit Strømøy, unica donna a correre nel campionato, settima mentre la coppia del team Maverick Racing Cédric Deguisne and Alexandre Bourgeot si sono classificati rispettivamente all’ottavo e nono posto.

Tutti gli altri piloti compreso il beniamino del pubblico presente, l’italiano 25enne Alberto Comparato, hanno dovuto ritirarsi per motivi tecnici diversi.

Al termine della gara che, grazie ad un collegamento via satellite è stata seguita in diretta in più di 170 Paesi al mondo, si è svolta la premiazione dei vincitori da parte delle autorità presenti : il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, l’assessore al turismo Marco Balata, il nuovo direttore marittimo Giorgio Castronuovo e l’assessore regionale Quirico Sanna.

Il promoter dell’evento Casimiro di San Germano ha consegnato alla città di Olbia la targa con l’Albo dei vincitori di tutti I gran Premi che si sono disputati in Sardegna mentre al termine della premiazione il sindaco di Olbia ha simbolicando passato la bandiera di F1H2O al ministro del Turismo di Sharjah negli Emirati Arabi che ospiterà in dicembre le due tappe finali del campionato mondiale.

