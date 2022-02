L’Hermaea Olbia beffata al quinto set dal Busto Arsizio

L’Hermaea Olbia sconfitta al quinto set.

Il quinto set riserva ancora un’amara beffa all’Hermaea Olbia, sconfitta al Geopalace dalla Futura Giovani Busto Arsizio nello scontro diretto playoff del Girone A di Serie A2. In un match sempre aperto e combattuto, le aquilotte sono andate a un passo dalla conquista dei due punti che avrebbero blindato l’accesso alla regular season, ma nel finale hanno dovuto arrendersi ai colpi dell’inarrestabile ex Angelina (35 punti messi a terra).

La gara.

Guadalupi si affida al quintetto che aveva portato a casa i due blitz di Marignano e Sant’Elia: Allasia in diagonale con Renieri, Miilen e Maruotti in zona 4, Barbazeni e Gerosa al centro, Caforio libero. Busto Arsizio risponde con la diagonale Demichelis – Bici, Angelina e Biganzoli, Sartori e Lualdi al centro, mentre il libero è Garzonio.

L’Hermaea aggredisce le avversarie in avvio e vola subito sul +6 con il muro vincente di Barbazeni su Bici. Renieri allunga fino al 13-6 con un pallonetto che beffa il muro, ma le avversarie si affidano al buon turno in battuta di Sartori e tornano a contatto (13-10). Dopo il timeout di Guadalupi l’Hermaea scappa via e non si volta più: Renieri è devastante al servizio e, a suon di ace, scava il solco sul 20-12. Le lombarde non hanno armi per controbattere e scivolano definitivamente indietro sul 25-15.

La reazione ospite è decisa: sul 4-0 Busto, Guadalupi deve già intervenire. Le biancoblù si lanciano in un lungo inseguimento coronato dalla parità a 15 (diagonale vincente di Maruotti) e dal sorpasso a firma Maruotti. Le ospiti non ci stanno e si rialzano prontamente: il muro di Casillo su Miilen vale il controsorpasso per Busto. L’Hermaea riabbraccia Babatunde, al rientro dopo l’operazione al menisco, ma la Futura accelera comunque e pareggia il conto set con il lungolinea vincente di Angelina.

Il terzo game inizia in maniera pressoché identica al secondo: Busto va subito in fuga (ace di Biganzoli per il 7-2), l’Hermaea rincorre e sorpassa sul 18-17 toccando successivamente anche il +2 (muro vincente di Renieri). Appassionante il punto a punto finale: le aquile tavolarine provano a più riprese a chiuderla, Angelina rimanda il verdetto ai vantaggi ma deve alzare bandiera bianca sulla diagonale di Miilan che fissa il punteggio sul 26-24.

Il quarto set è equilibratissimo: si va avanti punto a punto fino al 18 pari, poi Sartori e Angelina guidano l’allungo ospite che manda la sfida al tie break (25-22).

Il quinto set sembra mettersi male per le galluresi, subito sotto 4-1. Con una reazione di nervi, Caforio e compagne rimettono le cose in sesto (pari 10 messo a terra da Renieri) e la contesa si rifà incerta. L’attacco in fast di Gerosa regala all’Hermaea la prima palla match, ma Busto è abile a controbattere ogni volta, e la sfida – caratterizzata da scambi lunghi e combattuti – va avanti a lungo. Le olbiesi potrebbero chiuderla in almeno altre tre circostanze, ma non riescono a essere precise. Dall’altra parte della rete, invece, Lualdi rompe gli indugi e manda le sue ai playoff (22-20). Per l’Hermaea – complice anche la vittoria di Ravenna su Sassuolo – ci sarà ancora da combattere per ottenere quel punto che manca per l’accesso alla post season.

“La cattiveria non ci è mancata – spiega coach Guadalupi nel post partita – forse abbiamo difettato di lucidità in alcuni frangenti. Abbiamo cercato di chiudere i punti di rabbia, e in questi casi a volte va bene e altre male. Oggi Angelina è stata superiore al nostro muro difesa, e questo ha spostato il peso dall’altra parte. Sono soddisfatto, comunque. L’atteggiamento è stato quello giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere il tie break, ma non è andata come speravamo e bisogna accettare il verdetto del campo”.

VOLLEY HERMAEA OLBIA – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-15 20-25 26-24 22-25 20-22)



VOLLEY HERMAEA OLBIA: Maruotti 14, Gerosa 9, Allasia 4, Miilen 12, Barbazeni 11, Renieri 29, Caforio (L), Formaggio, Babatunde. Non entrate: Severin, Minarelli, Delogu. All. Guadalupi.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Bici 4, Biganzoli 12, Lualdi 10, Demichelis 3, Angelina 35, Sartori 14, Garzonio (L), Casillo 8, Bassi 1, Morandi, Sormani (L), Badini. Non entrate: Landucci. All. Lucchini.

ARBITRI: Grossi, Salvati. NOTE – Durata set: 21′, 24′, 28′, 25′, 26′; Tot: 124′.