Hermaea Olbia sconfitta dalla capolista Cbf Balducci

Troppo forte l’impatto della capolista Cbf Balducci per l’Hermaea Olbia, sconfitta in 3 set al Banca Macerata Forum. Nella nona e ultima giornata d’andata della Serie A2 Femminile, Girone B (25-16, 25-21, 25-13 i parziali).

Contro un avversario costruito per lottare ai vertici della categoria, le olbiesi non sono riuscite a replicare la straordinaria e vincente prova di sabato scorso contro Montecchio.

A guidare le marchigiane ci ha pensato l’opposto finalendese Piia Korhonen (ex di giornata), autrice di 17 punti. Per l’Hermaea, le top scorer sono state Adriano e Gannar (11).

LA GARA

Coach Guadalupi schiera Adriano in diagonale con Schmit, Gannar e Anello al centro, Imamura e Orlandi in banda e Blasi libero. Saja, tecnico di Macerata, risponde Bonelli al palleggio, Korhonen opposto, Fiesoli e Bolzonetti in posto quattro, Mazzon e Civitico centrali con Bresciani libero.

La contesa è inizialmente equilibrata, poi la Cbf Balducci produe il primo strappo con l’ace di Bolzonetti per il 12-9. L’Hermaea risale la china con tre punti consecutivi, ma subisce la nuova accelerazione delle marchigiane, capaci di allungare sul +5 guidate da Korhonen e di chiudere in maniera autoritaria sul 25-16 grazie al primo tempo di Civitico.

Macerata inserisce subito le marce alte nel secondo set doppiando le aquile tavolarine (10-5) dopo il servizio vincente di Bonelli. Guadalupi chiama timeout e le sue reagiscono, ritrovando la parità a quota 13 grazie anche al buon impatto della subentrata Parise. Adriano consente all’Hermaea di mettere la testa avanti (17-16), ma sugli sviluppi Macerata riprende in mano l’inerzia grazie all’ottimo lavoro a muro di Fiesoli e si porta sul 2-0 nel conto con la fast di Mazzon che vale il 25-21.

Le padrone di casa tengono saldamente in mano le redini della situazione nel terzo game, condotto fin dalle prime battute (11-5 e poi 14-7) e concluso sul definitivo 25-13 fissato dal servizio vincente di Bolzonetti.

LE DICHIARAZIONI

“L’idea era quella di entrare in campo senza paura – commenta Virginia Adriano – sapevamo che non sarebbe e stata partita facile. Abbiamo fatto tanta fatica nel sideout, e anche il cambio palla non è andato bene. Abbiamo commesso errori in ricezione e in battuta, e probabilmente quando ci sono stati regalati punti non siamo stati in grado di approfittarne. Purtroppo ci sta capitando spesso di non riuscire a replicare in partita la stessa intensità che mostriamo in allenamento”.

