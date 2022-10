L’Hermaea Olbia pronta alla sfida con la neopromossa Offanengo

L’Hermaea Olbia pronta alla sfida.

Confortata dall’esordio, bello e vincente, contro il Club Italia, l’Hermaea Olbia fa rotta verso Offanengo, in provincia di Cremona, dove domenica sarà ospite nel secondo turno del Girone A di Serie A2 Femminile.

“Sono molto contenta di com’è andata domenica scorsa – fa sapere Ulrike Bridi, palleggiatrice delle aquilotte – il cammino non poteva iniziare modo migliore. L’approccio è stato ottimo, e credo che proprio l’atteggiamento sia stata la nostra arma vincente. Siamo riuscite a tenere il nostro ritmo controllando le avversarie. Sapevamo che Club Italia si sarebbe rivelato un ostacolo insidioso e da tenere sotto controllo. Siamo riuscite nell’intento e vado fiera della mia squadra”.

Bridi, regista italo-argentina giunta in estate da Catania, vede del buon potenziale nella nuova Hermaea: “Possiamo ancora crescere ed evolvere il nostro gioco. Domenica scorsa mi è piaciuto lo spirito guerriero durato per tutti i tre set. Mi sono divertita molto e credo che possa essere un ottimo punto di partenza per in vista del prossimo impegno“.

Il gruppo, intanto, si amalgama bene: “Fin da subito ho percepito un buon clima – aggiunge – credo di non essermi sbagliata. Chi domenica era presente alla partita, credo lo abbia percepito. Siamo più o meno coetanee con gli stessi obbiettivi: farci valere nonostante l’età media bassa in una categoria difficile come la A2. Sarà una bella sfida e cercheremo di regalarci delle soddisfazioni”.

Ad attendere le hermeine c’è una Chromavis Eco Db desiderosa di regalare una soddisfazione al suo pubblico dopo il ko accusato nel turno inaugurale (3-0 nel derby contro l’Esperia Cremona). Sarà un pomeriggio particolare per i due ex di turno: da una parte la schiacciatrice Francesca Trevisan (a Olbia nel 2016) e dall’altra l’allenatore biancoblù Dino Guadalupi. “Affrontiamo una squadra che ha mantenuto in buona parte l’ossatura dell’anno scorso, aggiungendo qualche giocatore di categoria – evidenzia Bridi – peraltro ritroverò in campo una mia cara amica e compagna di sand volley come Trevisan. Giocare a Offanengo non sarà facile, ma noi partiamo fiduciose e affamate più che mai. Ai tifosi chiedo di seguirci, perché ci servirà il loro tifo anche da lontano”. Fischio d’inizio domenica 30 ottobre alle 18 al PalaCoim di Offanengo.

