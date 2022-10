L’Ilva torna dalla Campania con un punto: con la Paganese finisce 1-1

L’Ilva rimonta con la Paganese e finisce 1-1

L’Ilva torna dalla Campania con un punto prezioso: con la Paganese finisce 1-1. Per il girone G della Serie D, i leoni maddalenini sono andati a Pagani, in provincia di Salerno e sono riusciti a dividersi la posta in palio. Le due reti sono arrivate nel giro di cinque minuti, nella seconda parte del primo tempo. A sbloccare il tabellino ci ha pensato la Paganese con la rete di Stefano D’Agostino al 32esimo. Sono bastati cinque minuti all’Ilvamaddalena per recuperare lo svantaggio. Al 37esimo l’attaccante argentino Hernan Altolaguirre si è involato ed è riuscito a trafiggere il difensore avversario. Vibranti le proteste dei padroni di casa per un sospetto fuorigioco, ma la terna arbitrale ha deciso che l’azione era regolare.

Al 61esimo i padroni di casa sono rimasti in dieci per la doppia ammonizione di Gueye e i maddalenini hanno deciso di tentare il colpaccio. Per due volte l’Ilva ha sfiorato la rete della vittoria ma il portiere della Paganese si è opposto a ogni tentativo. Un punto a testa dopo il triplice fischio. L’Ilva ora è sesta, al limite della zona playoff.

