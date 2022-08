DirectaSport trasmetterà le partite dell’Ilvamaddalena al Zichina

L’Ilvamaddalena ha chiuso un accordo con DirectaSport per le partite casalinghe del campionato di Serie D. “Siamo felici di poter annunciare un accordo di partnership per la produzione delle gare casalinghe, per la stagione 2022/2023, con il club più antico della Sardegna“. L’annuncio arriva dal network che segue e trasmette sul web lo sport locale. L’Ilvamaddalena, che sta per spegnere 120 candeline, torna nella Penisola dopo aver raggiunto la C2 nel campionato ’88/’89 e la serie D nel ’95/’96.

“Directa Sport seguirà le gesta di mister Gardini e dei suoi ragazzi, regalando ai tifosi immagini, highlights e interviste, anche in diretta, delle gare che si disputeranno al Salvatore Zichina “. Dal network che si è aggiudicato le gare interne dei Leoni isolani aggiungono. “Un servizio, crediamo, ancora una volta gradito agli appassionati, ai partner commerciali del club che hanno visto nella comunicazione audio-video un prezioso strumento per ottenere visibilità”.

“Siamo un isola nell’isola, ci è sembrato dunque doveroso regalare uno strumento di pieno contatto con i nostri tifosi vicini ma soprattutto lontani“. Così commentano i dirigenti maddalenini: “Questa stagione, che speriamo sia ricche di emozioni soprattutto positive, va vissuta uniti nell’animo, anche se distanti nel corpo”. Non è ancora chiaro se la trasmissione delle gare interne sarà riservata a chi vive lontano dall’arcipelago e se sarà sempre gratuita. Come è avvenuto nella cavalcata verso la promozione sostenuta in questi anni dalle telecronache dell’addetto stampa Mauro Coppadoro.

Col salto di categoria cambiano anche le regole. Un altro aspetto da definire riguarda le trasferte dell’Ilva. Potranno essere trasmesse dalle reti a cui si affideranno le altre squadre, ma in alcune circostanze potrebbe occuparsene sempre DirectaSport. Il 4 settembre a Uri comincia la nuova stagione e l’11 settembre ci sarà l’esordio interno con la Casertana.