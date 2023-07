Nuovo riconoscimento per Daniela Pes

Targa Tenco a Daniela Pes, quella dell’artista di Tempio è la migliore opera prima secondo la giuria di esperti. Grazie all’album d’esordio prodotto da Iosonouncane Daniela Pes ha vinto con 66 preferenze. Alle sue spalle Colla Zio con “Rockabilly Carter” (43) e Federico Dragogna con “Dove nascere” (39). Fuori dal podio Claudio Orfei con “My Wonderland” (27) e Brando Madonia con “Le conseguenze della notte” (24).

Da Capossela a Guccini

Vinicio Capossela con “Tredici canzoni urgenti” si è aggiudicato la Targa Tenco per il Miglior album in assoluto con 52 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati: Baustelle con “Elvis” (47), Madame con “L’Amore” (41), Nada con “La paura va via da sé se i pensieri brillano” (39) e Giovanni Truppi con “Infinite possibilità per esseri finiti” (35).

“Andare oltre” di Niccolò Fabi ha ottenuto il maggior numero di voti (55) come Miglior canzone, premio che va agli autori dei brani. A contendersi il primo posto: “La cattiva educazione” di Vinicio Capossela (feat. Margherita Vicario)(54); “Non esiste altro” di Paolo Benvegnù (feat. Malika Ayane) (45); “Replay” di The Niro (24); “‘A libertà (‘O respiro d’e ‘pprete)” di Canio Loguercio (20); “Nei rami” dei Verdena (20)

“Eri con me” di Alice e “Canzoni da intorto” di Francesco Guccini sono risultati gli album (ad ex aequo) più apprezzati per la categoria Interpreti di canzoni (58 voti). Tra i finalisti: Rossana Casale con “Joni” (39); Raiz con “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte” (37); Musica Nuda con “Girotondo De André” (27)

Per la targa Miglior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata “Senghe” degli Almamegretta (con 84 voti). Gli altri candidati erano: Peppe Voltarelli con “La grande corsa verso Lupionòpolis” (58); Patrizia Cirulli con “Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica” (47); Gnut con “Nun te ne fa” (14); Giuseppe Moffa con “Uauà. Omaggio in musica a Eugenio Cirese” (10)

Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto (che ricordiamo, va al produttore) ha ottenuto maggiori consensi “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza” (Squilibri Editore) prodotto da Mimmo Ferraro e Marco Rovelli con 132 voti. A seguire: “Cover Me Bruce Springsteen” (41); “Music for Change – Collective Album #22” (22).

Chi è Daniela Pes

Nata nel 1992 a Tempio, Daniela Pes è un’artista la cui voce e musica vanno oltre le etichette e i confini prestabiliti. Si muove con versatilità all’interno della musica, sperimentando come cantante, strumentista e musicista elettronica. Il suo talento si manifesta in molteplici forme. Il suo primo album, intitolato “Spira” e prodotto da Iosonouncane, è stato pubblicato il 14 aprile 2023. Questo lavoro rappresenta il risultato di tre anni di impegno e rappresenta la fusione delle molteplici esperienze musicali di Daniela. Prima del suo debutto, ha costruito un notevole background, ottenendo una laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio di Sassari e ottenendo una borsa di studio per partecipare ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz, diretti da Paolo Fresu, che l’hanno portata a esibirsi sia al Time in Jazz che all’Harp Festival di Rio de Janeiro. A completare il suo percorso, ha ricevuto importanti riconoscimenti come il prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 (vincendo i premi della critica, della giuria internazionale, per la miglior musica e l’arrangiamento migliore) e i premi per la miglior musica e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018.

