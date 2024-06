Successo a La Maddalena per il Judo team di Olbia del maestro Calvisi.

L’associazione sportiva Kan Judo Olbia del maestro Angelo Calvisi e del collaboratore tecnico Gavino Carta lo scorso weekend ha partecipato al doppio appuntamento agonistico in programma a La Maddalena con organizzazione del Judo Club locale. Sabato al trofeo Città di La Maddalena, riservato agli agonisti delle classi Esordienti, Cadetti, Junior e Senior, con 8 atleti in gara. Domenica con il “Trofeo judo garibaldino”, riservato alle classi giovanili preagonistiche dai 5 ai 11 anni, con 21 atleti in gara.

Ben 5 ori al “Città di La Maddalena”.

Il Trofeo “Città di La Maddalena” è stato un test molto importante in cui il Kan Judo Olbia ha conquistato 5 medaglie: 4 medaglie d’oro, 1 di bronzo. Primo posto per Francesco Spano – Esordienti B, 66 kg -, Francesco Lovigu – Esordienti A, 45 kg, Noemi Rosas – Esordienti A, kg. 40 – Jacopo Merone – Cadetti, 73 kg -. Bronzo con Dennis Canu, Cadetti, 66 kg -. Non hanno superato le fasi eliminatorie Diego Langiu, Gabriele Piccinnu e Riccardo Morittu.

Tre ori al “Trofeo judo garibaldino”.

Nella competizione preagonistica di domenica il Kan Judo Olbia, con i suoi validi baby judokas, ha conquistato 3 medaglie d’oro, 6 argento e 3 di bronzo. Primi classificati Nicolas Canu – 28 kg – , Emanuele Iorio – 36 kg -, Nathan Ventroni – 45 kg -. Secondi classificati Giorgi Deiana – 36 kg -, Arianna Azara – 33 kg – Nicolò Piccinnu – 45 kg -, Roberto Morittu – 28 kg -, Giovanni Ruiu – 26 kg -, Luca Fontana – 22kg -, Giole Putzu – 28 kg -, Anita Dessì – 30 kg -. Terzi classificati Marta Ariu – 33kg -, Adele Brandanu – 33kg -, Emanuele Bonelli – 30 kg -, Francesco Campus – 24 kg -, Emanuele Carta – 26 kg -, Maria Vittoria Solinas – 28 kg -, Matteo Spanedda – 30 kg -.

