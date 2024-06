Stava tornando a casa da solo, si schianta e muore a 22 anni

Nell’incidente è morto Danilo Ghiani.

Un tragico incidente è avvenuto nella notte lungo la strada provinciale che collega il Maracalagonis al bivio di Gannì e alla vecchia Orientale Sarda. La vittima, Danilo Ghiani, 22 anni di Quartucciu, era alla guida di una Bmw nei pressi della zona industriale di Maracalagonis. Per cause ancora in via di accertamento, l’auto ha sbandato finendo fuori strada.

L’allarme è stato immediatamente lanciato da automobilisti di passaggio che hanno contattato i carabinieri di Quartu e il 118. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu, dove purtroppo è deceduto.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant’Elena. Secondo le prime ricostruzioni, Danilo Ghiani era solo in macchina e potrebbe essere stato di ritorno a casa al momento dell’incidente.

