Kan Judo Olbia, Merone a medaglia in Veneto

Il giovane Jacopo Merone medaglia di bronzo in Veneto al torneo di Judo.

Il giovane judoka olbiese Jacopo Merone ha vinto la medaglia di bronzo al trofeo Italia Veneto judo 2023. L’evento si è svolto a Ponzano Veneto, Treviso, quarta e ultima tappa del circuito nazionale.

Il giovane Merone, che compete nella categoria Esordienti B Under 15, categoria di peso 73kg, accompagnato dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5°dan, sale ancora sul podio in una competizione nazionale. Dopo la medaglia d’oro conquistata due settimane fa nella terza e penultima tappa nazionale del circuito, svoltasi in Sardegna, un ottimo bronzo, frutto di 4 incontri vinti e uno perso. Un bottino di due medaglie complessive in due partecipazioni – le altre due tappe in altre regioni sono state saltate dall’atleta -. I risultati ottenuti dal giovane olbiese lo pongono in buona posizione: è settimo nella ranking list nazionale. Con questo risultato avrà accesso di diritto alle finali dei campionati nazionali A2 e A1.

Della stessa gara un altro atleta di Olbia, Dennis Canu, nella categoria di peso 60 kg. Con 6 incontri, di cui 4 vinti, il giovane Canu sfiora la medaglia di bronzo nella finale del terzo e quinto posto. Persa per una sanzione dopo altri 3 minuti di golden score – tempo supplementare -. L’atleta ha comunque accresciuto la propria esperienza fuori dalla Sardegna: in passato ha vinto una medaglia d’oro in Toscana e una d’argento in Corsica.

“Siamo molto soddisfatti dei nostri atleti – afferma il maestro Angelo Calvisi -, tutti provenienti solamente ed esclusivamente dai nostri settori giovanili. Lavoriamo solo sui nostri atleti”.

Il Kan Judo Olbia vanta un’importante settore giovanile, tra i più numerosi in Sardegna per numero di iscritti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui