Olbia vola nella lotta under 13, Alejandro vicecampione d’Italia

11 Maggio 2026

di Giulia Rago

Il giovane Aleandro Perdomo Rodriguez di Olbia secondo in Italia nella lotta under 13

Successo nella lotta libera per la Polisportiva Arti marziali di Olbia, il piccolo Alejandro è vicecampione d’Italia. Di origini cubane il giovane lottatore Alejandro Perdomo Rodriguez si allena nella palestra di Poltu Cuadu.

“Incredibile prestazione di Alejandro ai Campionati Italiani Under 13 di Lotta Libera a Taranto – annunciano dalla Polisportiva olbiese -. Alla sua prima vera esperienza importante, Alejandro ha dimostrato che il coraggio conta più dei chilometri percorsi sul tappeto. Una finale combattuta col coltello tra i denti che gli regala un meritatissimo 2° posto nazionale”.

“Dietro ogni grande atleta c’è un grande tecnico: immenso lavoro di Marco Gigliotti, che ha preparato Alejandro alla perfezione, portando la lotta di Olbia ai vertici della categoria. Il futuro è tutto tuo, Alejandro. Testa bassa e si torna in palestra a lavorare per il gradino più alto”.

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