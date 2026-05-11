Vela a Olbia, gli studenti del liceo Mossa a lezione tra teoria e mare

Il progetto di vela a Olbia per gli studenti del liceo.

Il Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia prende parte a un percorso formativo dedicato alla vela e alla navigazione. L’iniziativa coinvolge 40 studenti e studentesse e punta ad avvicinare i giovani al mondo nautico con un approccio concreto e progressivo.

Il progetto parte a gennaio e si sviluppa attraverso un calendario strutturato. Gli organizzatori hanno previsto 24 ore di lezioni teoriche, affiancate da 20 ore di attività pratiche in mare. Gli studenti affrontano così i principi della navigazione, le basi della sicurezza e le tecniche fondamentali della vela.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con lo Yacht Club Cala dei Sardi, che promuove il percorso formativo. Il coordinamento didattico è affidato al docente di riferimento dell’istituto, che segue gli studenti durante tutte le fasi dell’esperienza.

Formazione nautica e orientamento per il futuro.

Il progetto di vela a Olbia non si limita all’apprendimento tecnico. Gli organizzatori lo presentano anche come un’opportunità di orientamento professionale. Gli studenti possono conoscere da vicino il settore nautico e valutarne le prospettive lavorative.

Il percorso offre inoltre la possibilità, per chi lo desidera, di conseguire la patente nautica sia a vela sia a motore. Questa opzione amplia le competenze acquisite e rende l’esperienza ancora più utile per il futuro.

Gli studenti partecipano attivamente alle attività e sperimentano sul campo quanto appreso in aula. Il progetto si concluderà alla fine di maggio, dopo aver completato tutte le ore previste. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per unire formazione scolastica ed esperienza pratica, con uno sguardo rivolto alle opportunità del territorio.

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