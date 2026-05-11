L’evoluzione della guida turistica, se ne parla ad Arzachena

Un confronto sul ruolo della guida turistica ad Arzachena

Ad Arzachena un incontro sul ruolo e sulla professione della guida turistica con una esperta del settore. Il panorama del turismo contemporaneo attraversa una fase di profonda trasformazione, spostando l’accento dalla semplice fruizione dei luoghi alla ricerca di un coinvolgimento emotivo e culturale profondo. Di questo mutamento si è discusso ampiamente durante il recente incontro formativo tenutosi presso la biblioteca comunale di Arzachena, che ha visto come protagonista l’archeologa e guida turistica nazionale, la dottoressa Durdica Bacciu. L’evento ha offerto una riflessione puntuale sulla figura del professionista del settore, delineandone i tratti essenziali in un mercato sempre più esigente e frammentato.

Al centro della conferenza è emersa la necessità di una figura professionale solida, caratterizzata da una preparazione rigorosa e da una deontologia impeccabile. “La guida turistica moderna non può più limitarsi a un ruolo di mero accompagnatore, ma deve evolvere in un interprete del territorio capace di veicolare l’identità locale e il patrimonio storico con sensibilità e competenza. Questa transizione verso un modello di “narrazione consapevole” risponde direttamente alle nuove richieste dei viaggiatori, i quali prediligono oggi esperienze autentiche e un contatto diretto con le radici culturali dei siti visitati”.

L’incontro

L’analisi condotta durante il seminario ha evidenziato come l’attenzione ai dettagli e la qualità del servizio siano diventati pilastri fondamentali per la competitività di una destinazione. In un’epoca in cui il visitatore è informato e consapevole, la capacità della guida di trasmettere il rispetto per l’ambiente e per le tradizioni locali funge da catalizzatore per un turismo sostenibile.” Solo attraverso una mediazione culturale di alto profilo è infatti possibile trasformare la visita in un momento di crescita personale per il turista, garantendo al contempo la tutela del patrimonio materiale e immateriale della comunità ospitante”.

Un altro tema cruciale affrontato ha riguardato l’importanza vitale della formazione continua. L’investimento nelle competenze professionali è stato indicato come l’unico percorso percorribile per permettere al settore di crescere in modo armonico e duraturo. La professionalità diventa dunque uno strumento di valore strategico, indispensabile per rispondere con efficacia alle sfide di un mercato globale che premia l’eccellenza e la capacità di innovazione nell’accoglienza.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla sinergia tra diverse realtà locali e all’impegno organizzativo profuso. “Un riconoscimento particolare va alla biblioteca comunale e all’amministrazione comunale di Arzachena per aver promosso uno spazio di confronto così rilevante, unitamente al contributo fondamentale di Mario Sotgiu Dessole”. L’ampia partecipazione di un pubblico attento e partecipe ha confermato quanto il tema della valorizzazione territoriale sia sentito dalla comunità.

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