Lutto per Mario Cancellieri giocatore dell’Olbia.

Si è spento a Latina dopo una breve malattia Mario Cancellieri giocatore della grande Olbia degli anni 70. Fortissimo centrocampista dell’Olbia allenata da Paolo Degortes, ha contribuito a scrivere la storia calcistica di quegli anni.

Cresciuto sportivamente nel Como, arrivò ad Olbia all’età di 21 anni dove ha giocato per tre campionati. Nonostante in questo periodo abbia segnato un unico go, grande è stato il segno che ha lasciato in città. Commosso il saluto dell’Olbia Calcio sul sito ufficiale della società.

(Visited 85 times, 85 visits today)