Cambia la viabilità in alcune strade di Olbia.

La città, nota per la quantità di rotatorie, ora è costretta a eliminarne qualcuna a causa dei problemi di viabilità che molte comportano. È il caso di via Maroncelli e via Cella, che necessitano di un indirizzamento del traffico più equilibrato, per la sicurezza veicolare e pedonale. Secondo l’ordinanza 69 del 27 dicembre 2018 quella rotatoria va eliminata. Con l’ordinanza la strada diventa a senso unico.

Con questo provvedimento si vuole istituire un senso unico di marcia in via Cella, con direzione da via Labriola sino a via Maroncelli. Cambierà anche la segnaletica con un obbligo di dare precedenza tra via Pellico e via Maroncelli.

Anche in via Maroncelli sarà a senso unico di marcia, nel tratto compreso tra via Pellico e viale Aldo Moro. La direzione di marcia da via Pellico verso viale Aldo Moro, sarà regolata con un obbligo di fermarsi e dare precedenza a favore di quest’ultima.

Al posto della rotatoria tra le vie in questione, sarà realizzata una bretella di collegamento tra le stesse, a senso unico di marcia con direzione da via Cella verso via Maroncelli e l’obbligo di arrestarsi e dare precedenza a favore di quest’ultima.

Novità anche per quanto riguarda gli stalli di sosta. In via Cella e via Maroncelli ci saranno nuovi posteggi.

