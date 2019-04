La FIGC ha varato le nuove regole, nel girone A rischieranno solo le ultime due classificate

La FIGC ha pubblicato le nuove regole per le retrocessioni dalla Lega Pro ai campionati di calcio della Lega Nazionale Dilettanti.

Dopo l’esclusione della Pro Piacenza, il Girone B è rimasto l’unico girone della Lega Pro con 20 squadre e l’unico in cui ci sarà una retrocessione diretta e uno spareggio tra la penultima e la terzultima. Nel Girone A e nel Girone C non ci sarà una retrocessione diretta, a meno che l’ultima sia staccata dalla penultima di almeno 8 punti. In questo caso, l’ultima sarà automaticamente retrocessa. In assenza di 8 punti di distacco, retrocederà la perdente dello spareggio tra le ultime due classificate, mentre la vincente dello spareggio affronterà la vincente dello spareggio dell’altro girone. La perdente dello spareggio finale retrocederà, mentre la vincente resterà in Lega Pro.

In questo modo, le retrocessioni dalla Lega Pro quest’anno non saranno 9 ma solo 5. La situazione delle due squadre della Gallura militanti nel Girone A della Lega Pro è molto positiva in ottica salvezza. A 5 giornate dalla fine, L’Arzachena Calcio ha 30 punti e 6 punti di distacco dalla penultima, la Lucchese, che ha 24 punti. Inoltre, l’Arzachena otterrà tre punti nella trentaseiesima giornata senza disputare la gara contro la Pro Piacenza, ormai esclusa dal campionato. L’Olbia ha 34 punti, ben 10 di distanza dalla penultima. Con 15 punti ancora a disposizione, essendo improbabile che l’ultima del girone, l’Albissola, e la penultima, la Lucchese, riescano ad ottenere tutti i 15 punti in palio nelle prossime 5 partite di campionato, le due squadre della Gallura sono a un passo dall’obiettivo minimo della salvezza.

