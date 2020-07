La squadra gallurese sta preparando la squadra del futuro.

Il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha ufficializzato che il prossimo campionato di serie C prenderà il via il 27 settembre, pur manifestando alcune preoccupazioni in merito alla mancata emissione, da parte del governo, del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato.

L’Olbia ha appena archiviato la passata stagione, ricca di colpi di scena, con l’illusoria partenza a bomba, il cambio di allenatore in corsa e la fiammata finale, con nuovo allenatore e ottimi rinforzi, che ha portato all’entusiasmante salvezza. La dirigenza è già al lavoro da un paio di settimane per la preparazione della nuova stagione, con numerose incognite, tra fine prestiti e scadenze di contratto.

“Dei giocatori in prestito si potrà parlare a tempo debito quando le società proprietarie del cartellino saranno libere da impegni di campionato, per gli altri vedremo in queste settimane – ha affermato il presidente Marino. Oggi mi sento di dire che proverò a trattenere Giandonato perché è un giocatore che ha dimostrato tanto in questi mesi”.

La società dovrà in breve tempo definire una rosa all’altezza della Serie C facendo fronte alla fine dell’esperienza olbiese di numerosi giocatori.

Fine prestito per Simone Aresti e Luca Crosta (Cagliari), Giorgio Altare e Antonio Candela (Genoa), Mattia Pitzalis ( Cagliari) Davide Zugaro (Inter), Alessio Miceli (Feralpisalò), Manuel Giandonato (Piacenza), Roberto Biancu, Nunzio Lella e (Cagliari), Roberto Ogunseye (Cittadella). Sono invece in scadenza di contratto Vergara, Gozzi, Mastino, Manca e il capitano Francesco Pisano.

