Valentino Presenda è deceduto ieri all’età di 85 anni.

E’ mancato ieri Valentino Presenda, nato l’8 luglio 1936, ex allenatore dell’Olbia nella stagione 1895/86, in cui conquistò coi bianchi la promozione in Serie C2, vincendo il campionato di Serie D.

Capitano storico del Savona, tanto da essere ancora il calciatore con più presenze nella squadra ligure con 317 partite ufficiali, chiuse la carriera di calciatore con la sarda Tharros, sua seconda e ultima squadra da giocatore, in cui iniziò la sua lunga trafila da allenatore che lo portò ad allenare Tharros, Nuorese, Rieti, Viterbese, Savona, Civitavecchia, Grosseto, Derthona, Chieti, Olbia, Canicattì, Siderno, Vogherese, Viterbese, Licata. Fu lui, da tecnico della Nuorese, a lanciare in prima squadra il sedicenne Pietro Paolo Virdis, destinato a una ottima carriera calcistica.

I funerali si svolgeranno venerdì 8 novembre alle ore nella chiesa di San Paolo, nel corso Tardy e Benech a Savona.

