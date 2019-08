Olbia Calcio, non bastano due gol all’esordio in Coppa

Vince la Ternana, che va in vantaggio nel finale.

L’Olbia Calcio è stata protagonista di una buona prova contro la Ternana al Liberati di Terni all’esordio in Coppa Italia di Serie C, rimontando due volte alla Ternana e cedendo solo nel finale dopo aver conteso la vittoria ai padroni di casa fino all’87’ minuto, quando la squadra di casa è passata definitivamente in vantaggio con Paghera in sospetta posizione di fuorigioco.

La prima occasione l’ha avuta l’Olbia, con Doratiotto, che non è riuscito a deviare in rete un pallone vagante in area all’11’. Al 13′ la Ternana ha sbloccato il risultato con Proietti. L’Olbia ha mostrato bongioco, ma il primo tempo è terminato con la Ternana in vantaggio.

Il secondo tempo è iniziato con una conclusione di Ogunseye. La Ternana ha risposto al 49′ con Ferrante, che di testa ha messo il pallone in rete di testa. La Ternana ha rischiato di dilagare. Al 62′ Van der Want ha respinto un colpo di testa di Vantaggiato, al 63′ Ferrante ha centrato il palo. Ma l’Olbia calcio ha reagito. Al 68′ Parigi ha controllato al limite con il petto e calciato di controbalzo non trovando lo specchio, ma un minuto dopo dopo, ha bucato difesa e Iannarilli con un gran colpo di testa su imbeccata di Lella per il 2-1. Al 72′ ancora Parigi è stato atterrato in area. Calcio di rigore e 2-2 firmato da Ogunseye. La ternana ha ceduto ed è passata nuovamente in vantaggio all’87’ con Paghera che, scattato sul filo del fuorigioco, ha trafitto Van der Want. L’Olbia tornerà in campo domenica 11 al “Nespoli” contro il Rieti.

TABELLINO

Ternana-Olbia 3-2 | 1ª giornata Coppa Italia Serie C

TERNANA: Iannarilli, Nesta, Suagher, Sini, Mammarella, Proietti, Defendi (70’ Niosi), Salzano, Furlan (91’ Russo), Ferrante, Vantaggiato (70’ Paghera). A disp.: Tozzo, Parodi, Argento, Muccianti, Onesti, Boateng. All.: Fabio Gallo

OLBIA: Van der Want, Mastino, La Rosa, Iotti, Pitzalis, Lella, Muroni, Pennington, Doratiotto (66’ Vallocchia), Parigi, Ogunseye. A disp.: Crosta, Barone, Scanu, Belloni, Demarcus. All.: Michele Filippi

ARBITRO: Fabrizio Cavaliere (Paola). Assistenti: Lorenzo D’Ilario (Tivoli) e Marco Cerilli (Latina)

MARCATORI: 13’ Proietti, 49’ Ferrante, 69’ Parigi (O), 73’ rig. Ogunseye (O), 87′ Paghera 

AMMONITI: 36’ Suagher (T), 52’ Mammarella (T)

NOTE: Recupero: 4′ st

