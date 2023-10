 Olbia Challenger 125, Bellucci è il terzo italiano ai quarti di finale

Come sta andando l’Olbia Challenger.

La vittoria di Mattia Bellucci completa il quadro dei quarti di finale dell’Olbia Challenger. Il lombardo si è aggiudicato il derby di secondo turno contro Raul Brancaccio per 6-4 6-4 e si appresta ad affrontare l’ex top 40 Alex Molcan per un posto in semifinale nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in cemento del TC Terranova.

Venerdì 20 ottobre il programma di gioco si aprirà alle ore 12, in campo per un posto in semifinale anche Flavio Cobolli e Francesco Forti che se la vedranno rispettivamente contro il francese Constant Lestienne ed il belga Joris De Loore.

Bellucci ricambia il sentimento di Olbia – Tra autografi e selfie, Mattia Bellucci è uscito trionfante dal Centrale del TC Terranova. Il pubblico sardo si è innamorato del tennista nato a Busto Arsizio ed il sentimento è decisamente ricambiato: “La Sardegna mi piace molto e giocare tornei sul cemento outdoor in Italia è abbastanza raro. Penso sia una rassegna importante che vada preservata, anche per i miei interessi personali dato che su questa superficie gioco bene”.

Con il sorriso stampato in faccia a fine match, Bellucci ha vissuto qualche alto e basso nel 6-4 6-4 inflitto a Raul Brancaccio. Dopo un primo set senza sbavature, nel secondo parziale il nervosismo si è fatto sentire e nel decimo gioco si era trovato sotto 0-30 dopo due doppi falli: “Questa sera devo dire che ad un certo punto i doppi falli mi hanno spaventato, soprattutto per come sono arrivati. Unico neo è aver rotto due racchette in due giorni, questa non è una cosa che posso permettermi, in questi momenti devo mettermi alla prova. Alla fine però sono contento della vittoria, ho giocato bene contro Raul che per caratteristiche è un avversario sempre ostico”.

Risultati di giovedì 19 ottobre

2° turno Ugo Blanchet (SE) b. Alexandre Muller (1) 7-6(8) 6-4 Kyrian Jacquet (Q) b. Pedro Martinez (5) 6-3 7-6(2) Mattia Bellucci b. Raul Brancaccio 6-4 6-4 Joris De Loore (SE) b. Lloyd Harris (WC) 6-3 7-6(6) Francesco Forti (Q) b. Mathias Bourgue (Q) 6-4 6-1

Alex Molcan (4) b. Marius Copil (Q) 6-2 6-2

Informazioni di accesso – Sarà possibile accedere all’evento acquistando il biglietto o l’abbonamento settimanale a prezzo ridotto sul sito www.olbiachallenger.com, oppure presso la biglietteria situata presso il Tennis Club Terranova, aperta dal 14 al 22 ottobre dalle 9.00 alle 20.00. La prevendita online dei biglietti sarà disponibile a partire dal 30 settembre. I bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente e con il 50% di sconto fino a 12 anni. Per informazioni è possibile scrivere a ticket@meftennisevents.com. Giornalisti e fotografi possono richiedere l’accredito stampa inviando una email a credentials@meftennisevents.com.

