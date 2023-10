Dal Governo arrivano 12 milioni per le scuole della Sardegna

Tanti fondi per le scuole della Sardegna.

Alla Sardegna 12.080.000 milioni per le scuole, e 612.000 euro per il personale ATA. Lo annuncia il deputato Dario Giagoni (Lega), riguardo le scuole della Sardegna. “Fin dall’avvio della legislatura il Governo, in modo particolare il Ministro dell’Istruzione e del Merito – dichiara – hanno investito risorse economiche e istituzionali al fine di colmare quelle differenze ormai croniche tra le regioni del Nord e le Regioni del Mezzogiorno, mirando a un contrasto della dispersione scolastica che spesso porta i nostri ragazzi a non costruire per sé stessi le medesime opportunità rispetto ai propri coetanei del Settentrione. Investimenti che si concretizzano in cifre importanti”.

”La Sardegna torna ad essere protagonista di una rivoluzione scolastica – continua Giagoni – che porterà a nuove opportunità di crescita e di sviluppo, torna ad essere protagonista del suo futuro grazie al prolifico dialogo fra il governo regionale e l’esecutivo nazionale. Un dialogo che si concretizzerà ulteriormente in occasione della visita prevista dal Ministro Valditara, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata, in Sardegna e che darà modo anche di poter affrontare anche eventuali criticità emerse e avrà modo di chiarire ancora una volta che nessuna scuola chiuderà in virtù del ridimensionamento delle autonomie scolastiche.”

