Le reliquie di Sant’Antonio a La Maddalena.

Sono arrivate a La Maddalena, le reliquie di Sant’Antonio di Padova. Ieri sera, alle 17:15, l’accoglienza al porto e processione in via Amendola, piazza Umberto I, via Garibaldi, via XX settembre e via Italia. Alle 18, invece, la Santa Messa solenne.

Stamane, alle 8:30, è stata celebrata la Messa, mentre dalle 9:30 alle 12 e dalle 16 alle 18, le confessioni. Alle 17, nello stadio Zichina, Sant’Antonio di Padova incontra gli sportivi. A seguire, alle ore 18, Santa Messa per tutti i gruppi ecclesiali e per quelli che portano il nome di Antonio o Antonia. Alle 18:45 la catechesi per i gruppi ecclesiali.

In questi giorni saranno diverse le iniziative e celebrazioni che si svolgeranno nelle parrocchie Santa Maria Maddalena e Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo. Il tutto si concluderà il prossimo venerdì 11 novembre alle 8:30 con la Santa Messa e alle 9 il saluto e la partenza delle reliquie.

