L’Olbia verso il baratro: si fa gol da solo e perde anche col Pineto

L’Olbia perde 1-0 col Pineto

Dopo il pareggio con l’Entella l’Olbia torna alla sconfitta anche col Pineto e la situazione è sempre più drammatica. I guardiani del faro sono a tre punti dalla retrocessione diretta mentre la salvezza è a 8 lunghezze. La trasferta nella costa abruzzese è stata da compromessa già al settimo minuto. Un cross velenoso di Volpicelli è deviato nella propria porta da Bianchimano, questo autogol sarà l’unica segnatura di Pineto-Olbia. Grazie a questa rete gli abruzzesi cercano di rimanere in zona play-off. I bianchi, al contrario, continuano a faticare, subendo la terza sconfitta nelle ultime 4 partite.

Nel primo tempo, il Pineto è stato migliore, a prescindere dall’autorete: Baggi mette un cross, Gambale riesce a colpire ma manda sopra la traversa. Bianchimano cerca di recuperare ma viene contrastato da Tonti, che gli toglie la palla dai piedi. Poi, Manu riceve tra le linee e tira dal limite, ma manca di precisione nonostante la potenza del tiro.

Nel secondo tempo, Nicola Nanni entra in campo e ha un’occasione importante per l’Olbia: controlla e tira, ma il suo tiro viene deviato e sfiora il bersaglio. Dal corner successivo, Bellodi salta più in alto di tutti sul secondo palo ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Pineto si salva e vince di stretta misura, mentre l’Olbia rimane penultima in classifica. Col fondo a soli tre punti di distanza.

