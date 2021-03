L’Olbia stravince 3 a 0 contro la Pergolettese a Crema

Al “Voltini” di Crema, l’Olbia si impone per 3 a 0 sulla Pergolettese, portando a casa tre punti meritati e pesantissimi per la classifica che oggi vede i bianchi, con una partita in meno delle concorrenti, affacciarsi fuori dalla zona calda.

Dopo una manciata di secondi dal fischio iniziale l’Olbia si fa pericolosa con Udoh e Ragatzu e al 7′ con Giandonato che raccoglie al limite e al volo manda di poco a lato. La Pergolettese risponde con Morello, poi Altare di testa al 10′ non inquadra lo specchio per pochi centimetri. Al 22′ Ragatzu supera la resistenza di Ghirelli con un gioco di gambe e calcia forte sul secondo palo mancando la rete di pochissimo. Dopo aver bloccato con Tornaghi i tentativi di Ferrari, l’Olbia torna a spingere e al 31′ ci prova con Ladinetti. Al 37′ corner offensivo per l’Olbia, Emerson e Giandonato non si intendono dalla bandierina e ne consegue un contropiede a tutto campo di Morello, Cadili chiude bene in diagonale, e l’attaccante calcia fuori a tu per tu con Tornaghi. Sul finire di frazione l’Olbia si riporta in avanti e con Udoh va vicina al vantaggio due volte al 42′ in una doppia circostanza. Pergolettese vicina al gol con Palermo, che incorna di testa disegnando una traiettoria che fa la barba al palo.

La ripresa è caratterizzata da repentini cambiamenti di fronte. La prima grande occasione arriva al 57′ sui piedi di Udoh che, servito in area da Emerson, calcia un diagonale di destro che si spegne a lato. Pochi minuti dopo l’Olbia ci riprova con Pennington e Ladinetti, ma senza fortuna. A spezzare l’equilibrio in campo ci pensa Biancu, che al 73′ si inviolate verso la porta saltando un paio di avversari, prima di concludere con un meraviglioso destro a giro che deposita la palla alle spalle di Ghidotti per lo 0 a 1. All’80′ un lancio millimetrico di Ladinetti per Ragatzu, che deposita in rete con un delizioso pallonetto. Per lui rete numero 11 in campionato e vetta della classifica cannonieri. Un minuto dopo Occhioni va vicinissimo al tris sul cross di Pennington, poi al 91′ ci pensa Marigosu a chiudere definitivamente la contesa andando a segnare il gol dello 0 a 3 e il suo primo nei professionisti.

Prima del triplice fischio c’è tempo per sfiorare la quarta rete con Doratiotto. Poi, solo festeggiamenti per un successo ottenuto con merito.

TABELLINO

Pergolettese-Olbia 0-3 | 29ª giornata Serie C

PERGOLETTESE: Ghidotti, Panatti, Lucenti, Ferrara, Villa, Palermo (78’ Figoli), Ferrari, Girelli, Morello, Varas, Longo (46’ Scardina). A disposizione: Soncin, Labruzzo, Bakayoko, Ceccarelli, Tosi, Faini, Lamberti, Bariti. Allenatore: Luciano De Paola.

OLBIA: Tornaghi, La Rosa (75’ Arboleda), Altare, Emerson, Cadili, Pennington, Giandonato (75’ Occhioni), Ladinetti, Biancu (86’ Doratiotto), Ragatzu (86’ Marigosu), Udoh. A disposizione: Van der Want, Barone, Demarcus, Secci, Cocco. Allenatore: Max Canzi.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Alessandro Munerati di Rovigo. Quarto ufficiale: Giacomo Casalini di Pontedera.

MARCATORI: 73’ Biancu, 80’ Ragatzu, 91’ Marigosu

AMMONITI: Panatti (P), Emerson, Giandonato, Varas (P), Cadili, Lucenti (P)

