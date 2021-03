I lavori a Golfo Aranci.

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica di Golfo Aranci con led a basso consumo.

Verranno sostituiti quasi mille pali e lampade in tutto il paese e nella frazione. Nuovi pali dell’illuminazione pubblica verranno installati nelle vie che fino ad oggi ne sono state sprovviste.

“L’intervento è gestito dall’assessorato ai Lavori pubblici e consentirà un notevole risparmio finanziario. Si tratta di lampade LED a basso consumo e, conseguentemente, un ridotto impatto ambientale. Continuiamo in questo modo a attuare azioni positive per l’intera comunità e per il territorio”, spiega il sindaco Mario Mulas.

