L’Olbia perde 2-1 con la Vis Pesaro

L’Olbia torna in Sardegna a capo chino: la sfida salvezza con la Vis Pesaro non è andata bene: 2-1 per i marchigiani. Sotto di una rete l’Olbia ha cominciato a dominare la gara e cercare la rimonta ma una grandissima ingenuità di Biancu ha cambiato le carte in tavola. Nel momento di massima pressione si è fatto ammonire per la seconda volta e ha lasciato la squadra in dieci a venti minuti dal termine. All’81esimo, come se non bastasse, è arrivato il raddoppio dei padroni di casa.

L’Olbia ha continuato a tenere banco, anche in inferiorità numerica, e Ragaztu è riuscito subito ad accorciare le distanze ma la sua rete è stata l’ultima della gara. Adesso la situazione per l’Olbia in serie C è sempre più drammatica e serve un cambio di marcia urgente per evitare la retrocessione.

