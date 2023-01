Il San Teodoro-Porto Rotondo è terzo in classifica.

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince meritamente 3 a 2 contro la Villacidrese una partita che poteva anche avere un risultato più ampio, se la squadra di casa fosse riuscita a concretizzare tutte le occasioni create.

Il San Teodoro-Porto Rotondo inizia con una formazione super offensiva e dopo aver sfiorato il vantaggio già un paio di volte, al 28′ penetra centralmente con Molino che serve Piemonte, il quale lancia in area Mulas. L’attaccante viene trattenuto ed è rigore: dal dischetto Molino non sbaglia. Al 42′ la Villacidrese pareggia direttamente da calcio di punizione con Bruno, bravo a sorprendere la difesa e il portiere del San Teodoro-Porto Rotondo con un rasoterra. Al 46′ Il San Teodoro-Porto Rotondo torna in vantaggio col tuffo di testa di Piemonte su cross di Molino.

Nel secondo tempo il San Teodoro-Porto Rotondo torna in vantaggio al 28′ con Mulas, che infila in diagonale dopo uno scambio Ruzzittu-Saggia. Al 46′ Palermo tutto solo sul secondo palo segna il definitivo 3 a 2. Con questa vittoria il San Teodoro-Porto Rotondo sale al terzo posto in classifica con 40 punti.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Frisciata, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Piemonte. In panchina: Melis, Spano, Bassu, Fideli, Pala, Murgia, Marongiu, Varrucciu, Ruzzittu. Allenatore: Marini.

VILLACIDRESE: Quiriti, Pittau, Medda, Caballero, Llanos, Bruno, Muscas, Pinna, Carboni, Echarri, Palermo. In panchina: Ardau, Zaccheddu, Erbì, Virdis, Lilliu, Aru, Figus. Allenatore: Mannu.

RETI: 28’r Molina (S), 42′ Bruno (V), 46′ Piemonte (S), 28’2t Mulas

AMMONITI: Malesa (S), Mulas (S), Piemonte (S), Molino (S), Caralli (V), Echarri (V).

