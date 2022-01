Al Rally Costa Smeralda torna lo storico logo Martini

Le novità della prossima edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda.

La quinta edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda in calendario dall’8 al 9 aprile, avrà quest’anno un partner d’eccezione. Ci sarà infatti il ritorno dello storico logo Martini ad affiancare la manifestazione smeraldina, così come era accaduto dal 1978 al 1994 nelle prime 16 edizioni della corsa all’epoca organizzata dalla Costa Smeralda Hotel.

Indubbiamente un bel salto di qualità per la gara che quest’anno si propone come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche grazie alla nuova data che riporta la manifestazione nello stesso mese in cui si corsero le edizioni rimaste nella storia e che da quest’anno entra a far parte dei Grandi Eventi della Regione Sardegna.

Durante la conferenza, oltre ai dettagli della gara, sarà presentato anche l’importante evento di contorno che prevede l’esposizione di un selezionato numero di vetture con quella livrea che ancora emoziona tanti appassionati e, successivamente, un tour appositamente studiato per esse portandole a toccare i luoghi salienti della storia del Rally Costa Smeralda.

Si prospetta quindi una grande edizione del rally organizzato dall’Automobile Club Sassari in collaborazione con la Regione Sardegna, Martini e il Consorzio Costa Smeralda – Sardegna Resort. In questi giorni si stanno anche perfezionando gli ultimi dettagli della gara che, oltre alla validità tricolore, annovera quella per il Trofeo A112 Abarth Yokohama; duplice titolazione anche per la gara a media che vedrà sfidarsi i pretendenti al FIA Trophy for Historic Regularity Rallies oltre a quelli del Campionato Italiano. Novità anche per la gara di regolarità sport che entra a far parte del Trofeo Tre Regioni.

Confermate le due tappe con otto prove speciali, sulla falsariga della scorsa edizione, con la prima giornata di gara venerdì 8 aprile e la seconda sabato 9 che si concluderà con le premiazioni. Porto Cervo nuovamente il fulcro dell’evento ospitando direzione gara, segreteria, sala stampa oltre a partenza ed arrivo dal Molo Vecchio.