Il Rally Italia Sardegna a Olbia.

Sulle strade di Olbia si sentiranno di nuovo rombare i motori. Torna a casa il Rally Italia Sardegna. L’Aci Sport ha deciso che l’edizione di quest’anno, in programma come tradizione nel mese di giugno, avrà il suo cuore in Gallura, dove manca dal 2014, preferita ad Alghero.

La Riviera del Corallo non sarà, comunque, tagliata fuori dalla manifestazione 2021. Ospiterà la cerimonia di partenza di giovedì 3 giugno, ma il parco assistenza sarà tutto ad Olbia e per la precisione al Molo Brin. Cancellato lo shakedown di Olmedo, visto negli ultimi anni: sarà sostituito da una nuova prova nella zona di Loiri. Così come al posto della panoramica Sassari – Argentiera, potrebbe esserci la prova di Rena Majora.

Dopo l’edizione straordinaria autunnale, quindi, il Rally Italia Sardegna torna a Olbia e nel periodo estivo. Va ricordato che quest’anno la manifestazione ospiterà anche, nella sua prima tappa, un round del Campionato Italiano Rally Terra.

