Porto Cervo Racing promuove il Rally Terra sarda 2023

La Porto Cervo Racing con Liceri-Mendola nel Ter Series per promuovere la Sardegna e il Rally Terra sarda 2023. Nel weekend, Michele Liceri e Salvatore Mendola correranno il 3° Rally Terra Valle del Tevere e Arezzo. Valido come prova d’apertura del Ter Tour European Rally Series. A bordo di una Peugeot 208 Rally4 con la livrea interamente dedicata alla Sardegna e al Rally Terra Sarda. Sarà infatti l’equipaggio Liceri-Mendola a portare i colori della Sardegna nelle gare valide come prove del Tour European Rally, Serie che vivrà l’ultima sfida della stagione all’11° Rally Terra Sarda organizzato dalla Porto Cervo Racing. In programma dal 6 all’8 ottobre 2023, valido anche per la Coppa Rally 9ª Zona ACI Sport.

La stagione Porto Cervo racing

Dopo diverse stagioni nel Cirt Campionato Italiano Rally Terra, gli sterrati mondiali del Rally Italia Sardegna e numerose gare dove si sono distinti. Michele Liceri e Salvatore Mendola sono pronti per affrontare la nuova stagione agonistica con grande impegno, determinazione, umiltà e tanta passione.

Il progetto sportivo e sociale targato 2023 di Liceri-Mendola è ricco ed intenso. Frutto di un percorso agonistico realizzato grazie al sostegno e alla grande fiducia riposta da tutto il Team della Porto Cervo Racing. I portacolori della Scuderia Porto Cervo Racing inizieranno la stagione da questo fine settimana sul fondo a loro più congeniale: la terra; il Rally Terra Valle del Tevere e Arezzo sarà la “prima” gara sterrata italiana, valida anche come secondo round del Challenge Raceday Rally Terra 2022-2023.

Per Liceri-Mendola sarà una stagione all’insegna dello sport e della promozione della Sardegna. Un grande impegno ed un importante progetto che contribuirà a generare valore nel motorsport. E, soprattutto, a valorizzare l’isola, il Rally Terra Sarda organizzato dalla Porto Cervo Racing e i brand che hanno scelto di accompagnarli anche nella stagione agonistica 2023.

Parla il pilota Liceri

“Si lavora giorno per giorno per questo sport – ha commentato il pilota Michele Liceri -, con l’aiuto della Porto Cervo Racing e la Mft Motors di Bergamo siamo riusciti a concludere un programma che fa parte del Ter, dove saremo il primo equipaggio sardo impegnato in un progetto in questa Serie europea. Inizieremo fra pochi giorni con una gara su terra, ovviamente, per noi completamente nuova, andremo lì con la prospettiva di ben figurare, portando avanti una passione e un progetto con gli sponsor che ci hanno sempre sostenuto. Inoltre, siamo orgogliosi e molto felici di portare con noi i colori della Sardegna, in questo programma che, al momento, prevede quattro gare. L’obiettivo è quello di conquistare maggiori punti possibili nel Ter ‘due ruote motrici’, per noi sarà una gara nuova, difficile, ma comunque esserci è già una vittoria. Ringrazio il mio copilota Salvatore Mendola che mette anima, corpo, passione e sacrificio per questo sport, senza di lui tutto questo non sarebbe possibile perché insieme siamo una forza. Siamo veramente contenti di essere al via di una serie europea, di portare in gara i colori della Sardegna e di continuare la nostra passione”.

