Da Tik Tok è finita nelle mani di un truffatore

Si spacciava per cartomante su Tik Tok e WhastApp ed era un truffatore che è riuscito ad approfittarsi una donna che, alla fine, lo ha denunciato. A luglio del 2022 una 52enne di Quartu è entrata in contatto con un 58enne di Chiavari che si spacciava per cartomante. L’uomo era riuscito a farsi consegnare 260 euro dalla donna, che poi si era rifiutata di versare altri soldi.

A quel punto il disoccupato 58enne l’aveva minacciata. Prospettando eventi catastrofici con l’uso della magia occulta se si fosse rifiutata l’aveva convinta a inviare un video di lei nuda. Poi aveva cercato di estorcele 1.100 euro minacciandola che avrebbe fatto arrivare le immagini ai suoi familiari. Arrivata a quel punto, la 52enne ha deciso di uscire dall’incubo e si è rivolta ai carabinieri di Quartu. I militari sono riusciti a risalire all’identità del 58enne e lo hanno denunciato per tentata estorsione e truffa.

