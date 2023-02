Sarah Longoni terza in Turchia

Grandi risultati in Turchia per Sarah Longoni del Taekwondo Terranova di Olbia assieme a Alice Virgulto e Giulia Simonelli. Nel Team Italia Under 30 Poomsae di forme ha conquistato una medaglia di bronzo alla President’s Cup in Turchia. Risultato poi bissato il giorno dopo durante il Turkish Open. “I nostri tecnici, Roberto Carrus e Marco Varrucciu, sono fieri di questi due bronzi – commentano dal Taekwondo Terranova di Olbia -. Ed esprimono i più sinceri complimenti a Sarah per questo eccezionale risultato. La sua dedizione e il suo duro lavoro sono stati premiati prima con la convocazione in nazionale e poi con le medaglie ottenute”.

“Siamo orgogliosi di essere stati parte di questa avventura e di accompagnare i nostri atleti in questi risultati straordinari. Anche grazie al supporto tecnico, motivazionale e di esperienza internazionale di Chiara Temo. Complimenti ancora una volta a Sarah Longoni e a tutta la squadra italiana del taekwondo”.

